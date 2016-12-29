29.12.2016 16:28 Kar öğrencilere eğlence oldu

Denizli'de, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini sürdüren kar, vatandaşlar ve öğrenciler için eğlenceye dönüştü. Denizli'de, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini sürdüren kar, vatandaşlar ve öğrenciler için eğlenceye dönüştü.



Denizli'de, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması öğrenciler ve vatandaşlar için eğlenceye dönüştü. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği haberini duyan öğrenciler, kendilerin sokağa atarak, kartopu oynadı. Bazı öğrenciler ise, naylon poşetlerle kayarak tatilin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar, çocuklarıyla beraber kardan adam yaparken, bazıları ise karda yürüyüşün keyfini çıkardı.



Okulların tatil olması kendileri için avantaj olduğunu belirten Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Burak Bol, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu, kendileri de bunun keyfini çıkardığını belirtti.



İlk defa karı görmenin heyecanını yaşadığını belirten Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Sümeyye Emir, Osmaniyeli olduğu için ilk defa gördüğünü, karın tadını çıkardığını söyledi.



Okulların tatil olmasının işlerine çok yaradığını belirten PAÜ Sınıf Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Funda Bal, bol bol karda kaydıklarını, bunun tadını çıkardıklarını, uzun süredir Denizli'ye bu kadar karın yağmadığını belirtti.

