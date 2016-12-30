30.12.2016 12:06 Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlar uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Aydın'da önceki gün gerçekleşen kar yağışı bazı yerlerde trafik çilesine dönüştü. Karlı yollara hazırlıksız yakalanan bazı araçların yolda kalması nedeniyle Bozdoğan Altıntaş yolunda yaşanan kazalar nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Aydın'da önceki gün gerçekleşen kar yağışı bazı yerlerde trafik çilesine dönüştü. Karlı yollara hazırlıksız yakalanan bazı araçların yolda kalması nedeniyle Bozdoğan Altıntaş yolunda yaşanan kazalar nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.



Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden Bozdoğan Altıntaş Mahallesi yakınlarında olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sonrası buzlanan yolda manevra kabiliyetini kaybeden bir tır yoldan çıktı. Bu sırada yolun kenarında kalan boşluktan geçmek isteyen araçlar da yoldan çıktı. Birçok araç hareket kabiliyetini yitirince yol bir süre trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından açılan yolda trafik akışı normale döndü.

