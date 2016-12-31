31.12.2016 23:23 Kar nedeniyle evinde mahsur kalan hastayı AFAD kurtardı

Tekirdağ'da yoğun kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan 69 yaşındaki diyaliz hastası kadını, AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi. Tekirdağ'da yoğun kar ve tipi nedeniyle evinde mahsur kalan 69 yaşındaki diyaliz hastası kadını, AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi.



Tekirdağ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yayabaşı Mahallesi'nde 69 yaşındaki diyaliz hastası Münevver Keskin evinde mahsur kaldı. Diyaliz hastası Münevver Keskin'in mahsur kaldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, olay yerine ulaşarak hasta vatandaşı hastaneye güvenli şekilde sevkini sağladı.



Öte yandan Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 24 saat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde hazır bekleyen Arama Kurtarma Ekibimiz, Çevreyolu, Yeniköy yolu, Muratlı yolu, Kumbağ Çamlık mevkii ve Hayrabolu yolu Yağcı Tepesinde mahsur kalan araçlara ve vatandaşlara ulaşıp kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdiler" denildi.

