10.11.2017 15:35 Kar lastikçilerin yüzünü güldürdü

Ağrı'da yüksek kesimlere yağan kar lastikçilerin yüzünü güldürdü. Araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilere akın etti. Ağrı'da yüksek kesimlere yağan kar lastikçilerin yüzünü güldürdü. Araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastikçilere akın etti.

Araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tutan sürücüler, tamirhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Lastikçiler ise işleri yetiştirmek için adeta nefes almadan çalışıyor. Yetkililer sürücüleri, buz pistine dönen yollarda kaza yapmamaları için acilen kış lastiği taktırması gerektiği konusunda uyardı.

Araçlarda kış lastiğinin hayati önem taşıdığını ifade eden Kağızman Caddesi'nde 8 yıldır lastik tamirciliği yaparak evine ekmek götüren esnaf Oktay Çetin, "Kar yağışı ve araçlara kış lastiği zorunluluğu gelmesi sürücüleri harekete geçirdi. Bu yüzden de lastikçilerin çalışma temposu yoğunlaştı. Bizler de sürücüleri mağdur etmemek amacıyla araçlara en kısa sürede kış lastiklerini takarak hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. Halen yaz lastiği ile trafiğe çıkan sürücülerin de bir an önce kış lastiği taktırmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



