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Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Karaman'da bir esnaf, çatıdan kopan kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karaman'da bir esnaf, çatıdan kopan kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, önceki gün Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanı işletmecisi Yasin Öz, kaldırımdaki içecekleri iş yerine taşıdığı sırada bir anda çatıdaki kilolarca ağırlığındaki kar kütlesi koptu. Yasin Öz, saniyelerle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu. Düşen kar kütlesi ise iş yerinin tabelasını parçaladı. Üç kere çatıdan kopan kar kütlesinden kurtulduğunu belirten Öz, bir kurban keseceğini söyledi.
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