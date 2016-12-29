29.12.2016 13:33 Kar, Kütahya'da hayatı felç etti

Kütahya'da gece başlayan kar yağışı hayati felç ederken, il genelinde 112 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kütahya'da gece başlayan kar yağışı hayati felç ederken, il genelinde 112 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Kent merkezinde kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde de 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Belediye kar temizleme ekiplerinin yetersizliği, kent merkezinde onlarca aracın yolda kalmasına sebep oldu. Vatandaşlar yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışırken, yetkilileri duyarsızlıkla suçladılar.



Bu arada, kent merkezinde kar ekiplerine yardımcı olan zabıta aracı da yolda kaldı. Kara saplanan zabıta ekiplerinin imdadına vatandaşlar yetişti.



Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteriliği yetkilileri, 112 köy yolunun yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Yetkililer, kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için onlarca araç ve personelin seferber edildiğini dile getirdiler.



Şehirlerarası Kütahya-Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar yollarında da araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.



Bu arada, kar yağışı sebebiyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kütahya'nın simgelerinden Çini Camii, karlı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

