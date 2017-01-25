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Kar geri döndü!
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Kar geri döndü!

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı Çatalca ve Silivri'de başladı. İstanbul için arka arkaya hava durumu uyarısı geliyor. AKOM'da uyarı yaptı.

İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı Çatalca Silivri'de başladı. AKOM İstanbul hava durumu için yeni bir uyarı geçti. İstanbul'da kar yağışının yoğun olarak saat 21.00'den sonra etkili olması bekleniyor. 

Türkiye bugün Sibirya ve balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın etkisine girdi. Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacak. Meteorolojinin tahminlerine göre yeni kar dalgası İstanbul'da 10-20 santimlik bir birikim bırakacak. Kar yağışı özellikle perşembe ve cuma günleri etkili olacak. İlk olarak Çatalca ve çevresinde başlayan olan kar yağışı akşam tüm kente yayılmış olacak.

İSTANBUL İÇİN BU SAATLERE DİKKAT!

İstanbul için meteorolojinin yaptığı saatlik hava durumu tahminine göre saat 18.00 civarında tüm kentte sulu kar yağışı başlayacak. Yoğun ve kuvvetli kar yağışı ise saat 21.00'dan itibaren kenti vuracak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 2 derecelere inecek.

İstanbul için meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu asıl etkili kar yağışının 26 ocak perşembe ve 27 ocak cuma günü olacağını gösteriyor. Hava sıcaklığı haftasonunda eksilere inecek ve İstanbul buz tutacak. Kar yağışı İstanbul'da pazar günü bitecek. Ama en soğuk gün de o gün olacak.

AKOM KAR YAĞIŞI İÇİN UYARDI

AKOM'dan yapılan açıklama, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışına karşı AKOM alarm durumuna geçti. AKOM'da bugün saat 13.00'ten itibaren 7 bin personel ve bin 347 araçla hazır vaziyette bekleyecek.


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