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Kaptanlar büyük final öncesi iyi dileklerde bulundu
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Kaptanlar büyük final öncesi iyi dileklerde bulundu

Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor takım kaptanları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor takım kaptanları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarın Eskişehir'de sahibini bulacak. Karşılaşma yarın saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

"BU GÜZEL SENEYİ DE KUPA İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Belözoğlu, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hedefleri, hayalleri birbirine benzeyen iki takımın, lige renk katmış iki takımın inşallah çok güzel müsabakası olacak yarın. Biz de inanıyoruz, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olduk. Bu güzel seneyi de kupa ile taçlandırmak istiyoruz inşallah. Kolay bir maç olmayacak Konyaspor çok iyi bir takım. Biz de elimizden geleni yapacağız, onlar da elinden geleni yapacak. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç ortaya çıksın. Herkesin keyif alacağı bir maç ortaya çıkar inşallah" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR MÜSABAKA OLACAK"
Atiker Konyaspor Takım Kaptanı Ali Çamdalı ise, "Burada olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Yarın çok güzel bir müsabaka bizi bekliyor taraftarımızla birlikte. Gerçi şunu söylemem lazım, Başakşehir'i tebrik etmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir sezon geçirdiler, finale kaldıkları için de ayrıca tebrik ediyorum. Son yıllarda iki takımın da inanılmaz bir ivmesi var. Hem Başakşehir'in hem de Konyaspor olsun birbirine yakın iki takım olarak görüyorum. Çok güzel bir müsabaka olacak dediğim gibi. Taraftarımızla çok bir ambians, çok güzel bir stat. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Şimdiden Başakşehir'e de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaptanlar açıklamalarının ardından kupa ile fotoğraf çektirdi.
(Mustafa Kaplan - Kadir Arslan /İHA)

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