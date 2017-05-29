İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan hayvanat bahçesinde bir kaplan, bakıcısını öldürdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan hayvanat bahçesinde bir kaplan, bakıcısını öldürdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hamerton Hayvanat Bahçesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Kaplan, kafese sokulduğu sırada kadın bakıcısını hırpalayarak öldürdü. Olay esnasında herhangi bir hayvanın kafesinden kaçmadığı belirtilirken, güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

