17.11.2017 09:29 Kapkaççılar kadını metrelerce sürükledi

İstanbul Şişli'de motosikletli 2 kapkaççı, caddede yürüyen yaşlı bir kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadın metrelerce sürüklenirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul Şişli'de motosikletli 2 kapkaççı, caddede yürüyen yaşlı bir kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadın metrelerce sürüklenirken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüyen yaşlı kadın, motosikletli ve kasklı 2 kapkaççının hedefi oldu. Semtteki sokaklarda gezen motosikletli kapkaç çetesi, kadını arkasından yavaşça seyir ederek bir süre takip etti. Ardından harekete geçen çete, kadının kolundaki çantayı çekerek çalmalarını ardından hızla uzaklaştı. Kapkaç esnasında çantasını tutan kadın ise birkaç metre sürüklenerek yere düştü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından kadının yanına koşan vatandaşlar, ilk başta onun motosikletin çarpması sonucu yaralandığını düşündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kadın olayın şokunu atlatmasının ardından polis ekiplerine motosikletli ve kasklı 2 şahıs tarafından kapkaça uğradığını ve çantasının çalındığını ifade etti.

METRELERCE SÜRÜKLENİP YERE DÜŞTÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın cadde üzerinden aşağıya doğru yürüyor. Saniyeler sonra motosikletli kapkaççılar sokak arasından çıkıyor. Kadını gözünü kestiren kapkaççılar, yavaşça ilerleyerek kadını önce takip ediyor. Ardından hızlanan zanlılar kadının çantasını çalarak uzaklaşıyor. Kapkaç esnasında çantasını tutan kadın ise bir süre sürüklendikten sonra yere düşüyor. Ardından vatandaşların kadının yanına koşuyor.

"MOTOSİKLETLE GELİP,YAŞLI KADINLARI HEDEF ALIYORLAR"

Mahallede yaşayanlar semtte kapkaç olaylarının sıkça yaşandığını belirterek, "Burada çok oluyor. Geçen caminin önünde motosikletle gelip kızın elinden çantasını alıp da kaçtılar. Sık sık oluyor. En çokta yaşlılara dadanıyorlar. Hemen hemen her gün böyle olaylar yaşanıyor. Motosikletli de yaya olarak da gelen oluyor. Yaşlı kadınları hedef alıyorlar" dedi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıların eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur /İHA)

