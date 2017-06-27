Kapitalizmin Fendi

Örnek bana ait değil, öncelikle bunu belirteyim; Bir doğa olayı yaşanır, kar yağar, kapitalizm tutar bunu bile fırsata çevirir. Birileri kayak merkezi açar o yoğun kar yağışı alan bölgeye. Sonraki yağan kar, o kayak merkezini açan kapitalistin, kapitaline daha çok kapital katması için yağar. Artık kar, her ne sebepten yağıyorsa yağmıyordur bundan böyle, adamımıza hizmet etmek için dökülüyordur yeryüzüne. Kapitalizmi en iyi anlatan örneklerden biri budur kuşkusuz.



Bir diğeri de; Hayatı boyunca Kapitalizm ile mücadele etmiş Che Guevara'nın, yine kapitalizm tarafından bir marka haline getirilmesi örneğidir. Adamın biri Che Guevara'nın fotoğrafını çeker, bir diğeri bu fotoğrafı büyük paralar kaldıracağı tişörtlerin, saatlerin ve benzeri nesnelerin üzerine basar. Sonra onları tutup kapitalizme karşı olduklarını söyleyen solcu, kendi varoluşunu arayan, maceracı gençlere satar. Che Guevara tişörtünü sırtına geçiren o genç de, fırsatını yakaladığı ilk eylemde '' Kahrolsun Kapitalizm '' diye bağırarak nefes tüketir.



Düşmanının dahi kendisine hizmet ettiği başka bir şey söyleyebilir misiniz bana? Ya da, kapitalizmin oyuncağı olmayan birini bulabilir misiniz? Aklını uzun yıllar önce kiraya vermiş bir PKK'lıyı '' Bıji Obama '' diye bağırtan nedir sizce? Solcu geçinen bir budalayı, Cem Boyner lehine ayaklandıran ne olabilir?



Suriye'de berbat bir savaş yaşanıyor. Tüm hikayesiyle berbat bir savaş. Ben, hasbelkader orada bulunan birinin '' Selfie '' çektiğine şahit olmadım henüz. Veyahut, savaş meydanının tam ortasında piyano tıngırdattığına... Gezide, zulüm gördüğüne kendini ikna edip bu ikisini birden yaptıran ne olabilir, soruyorum size? Ucuz ayaklanmalar bile kapitalizmin isteğiyle olur. Hedef şaşırtarak kitlelerin gazını almayı çok iyi bilir kapitalizm. Silah tüccarları dünyayı kana bular, ilaç şirketleri masraflı olur diye kanser araştırmalarına yönelmez, petrol şirketleri kedinin fareyle oynadığı gibi oynar bizlerle, elmas babaları diledikleri gibi racon keserler ama suçlu hep başkaları olur!



Afrika'da ağaç kurtlarıyla beslenmek zorunda kalan bir siyahinin sorumlusu neden kapitalizm olsun ki canım! Yardım kuruluşları bile kapitalizme hizmet eder. Ne öldürür, ne güldürür cinsinden bir hayat sürdürmelerine neden olur kara kıt'anın. Bedenlerindeki proteini sömürüp yerine umut satarlar. UNESCO bile kapitalizmin süpürgesidir.



Marx '' Das kapital '' i yazar, kapitalizm reklamını yapar kitabın. Düşmanını alaya alır yani. Seri üretim bir alay olur bu. Seri üretim zibidiler, seri üretim sersemlikleriyle bir şeyleri yakar ve yıkar. '' Ha gayret '' der kapitalizm onlara, '' Ha gayret, haline bakıp kahkaha atmama ramak kaldı '' Bir başkası çıkıp inançları bile para karşılığında satmaya kalkar. İnancı be inancı... Hava gibi, su gibi bedava olması gereken bir şeyi... Gerçi kapitalizm, ne yapar eder havayı da, suyu da parayla sattırır insana.



Evde karısını, bankadaki mevduatını, az sıfırlı maaşını ve de kefen parasını yönetemeyen insanlar, kalkıp ülke yönetimi hakkında ahkam keserler. Kapitalizm bunlara da '' Aferin '' der. Benden başka herkesi suçladığın sürece sorun yok der adeta. Suçlasalar ne olacak; işin aslı, suçlayanı da suçlamayanı da madara eder.