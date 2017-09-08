08.09.2017 09:54 Kapısı açık otomobille drift kamerada

İstanbul Hadımköy'de bir kavşakta kapısını açık bıraktığı otomobiliyle drift yapan trafik magandası adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşananlar kameralara yansıdı. İstanbul Hadımköy'de bir kavşakta kapısını açık bıraktığı otomobiliyle drift yapan trafik magandası adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

İstanbul Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntü bir kez daha drift terörünü gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kişinin sürücü kapısını açık bıraktığı otomobille drift yaptığı görülüyor. Kapısı açık otomobille kavşakta defalarca drift yaparak dönen şahıs, adeta faciaya davetiye çıkardı. Çevredeki sürücüler, şahsın tehlikeli hareketleri sırasında can güvenlikleri için ilerlemekten çekinerek bekledi. Yaptığı driftle bölgede bir süre trafiğin durmasına yol açan şahıs, daha sonra aracının kapısını kapatarak ilerledi. Şahsın çekilmesiyle diğer sürücüler yollarına devam etti.



