Kapıkule'ye ek otobüs peronu geliyor

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, giriş ve çıkış otobüs yolcusuna hizmet vermesi planlanan yolcu salonu inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, giriş ve çıkış otobüs yolcusuna hizmet vermesi planlanan yolcu salonu inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, otobüs yolcularının gerek yoğunluk gerekse de iklim şartlarından etkilenmelerini en az indirgemek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının talimatıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, giriş ve çıkış yönüne ek peronlar yapılıyor. Hem otobüs geçişi için hem de yolcuların bekleme yapabileceği yolcu salonu inşaatı tüm hızıyla devam ederken, gümrük yetkilileri inşaatın sezon ortasında tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.

(Koray Ustabaşı/İHA)