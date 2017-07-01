Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kapıkule'de tır dorsesinde can pazarı: Havasızlıktan öldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kapıkule'de tır dorsesinde can pazarı: Havasızlıktan öldü

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 5 erkek kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan biri sıcak ve havasızlıktan dolayı tırın dorsesinde hayatını kaybederken, diğer 4 kişi ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, bir tırın dorsesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 5 erkek kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan biri sıcak ve havasızlıktan dolayı tırın dorsesinde hayatını kaybederken, diğer 4 kişi ise yoğun bakıma kaldırıldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, 30 Haziran 2017 günü Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu bir tırın dorsesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 25 ila 30 yaşları arasında 5 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenlerden İ.E., sıcak hava ve havasızlıktan dorsede ölü bulunurken, diğer 4 kaçak göçmen de ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Polis ekiplerince, gözaltına alınan yabancı uyruklu tır sürücüsü S.C. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konulduğu bildirildi.

3'Ü HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Hastaneye kaldırılan Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerden 3'ü hayati tehlikeyi atlatarak, taburcu edildi ve Edirne Valiliği Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Diğer kaçak göçmenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
(Koray Ustabaşı / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarla meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü
Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak'ın aracı yandı
İzmir'de ikinci orman yangını
'Önemli reformları hayata geçireceğiz'
Suriye sınırında orman yangını
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Üretim reform paketi yasalaştı! 6 üniversitenin ismi değişti
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanına silahlı saldırı
İran: IŞİD'i ABD kurdu
İran: IŞİD'i ABD kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tarla meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
Tarla meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü
Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü
Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak'ın aracı yandı
Ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak'ın aracı yandı
İzmir'de ikinci orman yangını
İzmir'de ikinci orman yangını
'Önemli reformları hayata geçireceğiz'
'Önemli reformları hayata geçireceğiz'
Suriye sınırında orman yangını
Suriye sınırında orman yangını
Tokatladığı çocukların babası tarafından silahla vuruldu
Tokatladığı çocukların babası tarafından silahla vuruldu
O adalar Suudi Arabistan'a devredildi
O adalar Suudi Arabistan'a devredildi
Bodrum değil Tunceli
Bodrum değil Tunceli
Bakan Kılıç: Bunu er ya da geç öğrenecekler
Bakan Kılıç: Bunu er ya da geç öğrenecekler
Termometreler 48'i gösterdi
Termometreler 48'i gösterdi
Günün özeti
Günün özeti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English