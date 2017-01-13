13.01.2017 15:25 Kapıkule'de 'kar' kuyruğu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule'yi vurdu. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısından tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısındaki tır kuyruğu 23 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir diğer sınır kapısı olan ve yine Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında ise Lesova Sınır Kapısında alınan aynı tedbirler nedeniyle 9 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, hem zorlu ve sert iklim şartları hem de uzun bekleme sürelerinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

