14.01.2017 12:35 Kapıkule'de 'kar' kuyruğu erimiyor

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 24 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun, Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 24 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun, Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule'yi etkilemeye devam ediyor. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısından tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısındaki tır kuyruğu 24 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir diğer sınır kapısı olan ve yine Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında ise Lesova Sınır Kapısında alınan aynı tedbirler nedeniyle bu sabah itibariyle 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.



TIR ŞOFÖRLERİNİN KUYRUK ÇİLESİ BİTMİYOR

Türkiye'den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, zorlu ve sert iklim şartları ile mücadele ediyor. Uzun bekleme sürelerinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen tır şoförleri, yetkililerden kuyrukların bir an önce bitmesi için destek istiyor.

(Koray Ustabaşı/İHA)

