12.01.2017 15:12 Kapıkule'de 16 kilometre kuyruk

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 16 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti. Edirne Kapıkule Sınır Kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar 16 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule'yi vurdu. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan tır alımlarının tedbir amaçlı sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu 16 kilometreyi aştı.

Türkiye'den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine teslim etmek için yola çıktıklarını dile getiren tır şoförleri, hem sert iklim şartlarının hem de uzun kuyruklardan dolayı bekleme sürelerinin kendilerini zorladığını söyledi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

