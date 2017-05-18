Kapatılan Mevlana Üniversitesine FETÖ operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FÖTE/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında kapatılan Mevlana Üniversitesi çalışanlarından 20 kişi gözaltına alındı.
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FÖTE/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında kapatılan Mevlana Üniversitesi çalışanlarından 20 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve kapatılan Mevlana Üniversitesinde çalışmış 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 kişiden 20'si gözaltına aldı. Aralarında, üniversitenin hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyete götürüldü. 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İbrahim Yetkin/İHA)
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