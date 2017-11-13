13.11.2017 20:48 Kapatılan ÇHD'nin genel başkanı tutuklandı

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da 8 Kasım'da gözaltına alınan kapatılan ÇHD'nin genel başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıkça sorgulanan Kozağaçlı, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daha sonra Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kozağaçlı, buradaki ifade işleminin ardından tutuklandı.

Kozağaçlı'nın nöbetçi hakimlikte sorgusunun yapıldığı katta bulunan güvenlik bariyerlerine bazı avukatlar tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri ile tartışan avukatlar, bariyerleri yıkarak özel duruşma salonunun önünde toplandı. Yaşanan gerginliğin ardından çevik kuvvet polisi tedbir amaçlı koridorda bekletildi.

(Başak Akbulut /İHA)

