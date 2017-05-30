Kapalıçarşı'da Şenol Güneş pankartı

İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi Kapalıçarşı'ya Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir Şenol Güneş pankartı asıldı.

İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi Kapalıçarşı'ya Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir Şenol Güneş pankartı asıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek tarihindeki 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ın bu başarısı her yerde kutlanıyor. Bu kutlamaların bir adresi de Kapalıçarşı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tarihi çarşıya üzerinde Şenol Güneş'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı. Pankartın üzerinde yer alan yazı ise Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğuna atıfta bulunur cinstendi.

Söz konusu pankartta bulunan yazı şöyle: "Türkiye'ye Basketbolu Sevdiren Adam"

