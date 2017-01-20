'Kapalı savunmaya karşı iyi oynayamadık'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topa sahip olmalarına rağmen çok ağır kaldıklarını söyleyerek, 'Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Rakibin de her geçen dakika mücadele isteği arttı' dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, topa sahip olmalarına rağmen çok ağır kaldıklarını söyleyerek, "Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Rakibin de her geçen dakika mücadele isteği arttı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Yeni Amasyaspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Biz kapalı savunmalarda oyunu doğru oynayamadık. Topa sahiptik ama oyun içinde çok ağır kaldık. Rakibin her geçen dakika mücadele isteği arttı. Ama bugün itibariyle grup birinciliğini garantiledik. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ederim. Amasyaspor'da şampiyonluğa oynuyor. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



YENİ AMASYASPOR CEPHESİ

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, iyi mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Herkese kök söktüren bir takıma karşı pozisyon vermedik. Belki pozisyonları iyi değerlendirsek öne de geçebilirdik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Yeni Amasyaspor'da Teknik Direktör Ufuk Sarı, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Herkese kök söktüren bir takıma karşı canla başla mücadele edip pozisyon vermediler. Belki pozisyon bulsak öne de geçebilirdik ama tabi fiziksel kalitemizle de alakalı bu durum. Oyun kurgusunda top bize geçtiğinde daha fazla pozisyon izletmek isterdik. Hafta sonu 5 gol atmış bir takıma karşı gol yememek önemli. Bugün buraya gelen taraftarlarımızı gördünüz. Amasya'da bu seyircinin iki katı oluyor. Artık şehir olarak bir üst lige geçmek istiyoruz. Ligin ilk yarısı istenmeyen puanlar verdik" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)