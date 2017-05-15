Kapadokya'ya Meksikalı gelin

Meksikalı 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola Nevşehir'in Avanos ilçesine tatile geldiği otelde çalışan Ramazan Kokoz ile dünya evine girdi.

Meksikalı 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola Nevşehir'in Avanos ilçesine tatile geldiği otelde çalışan Ramazan Kokoz ile dünya evine girdi.

Meksika'dan ailesi ile birlikte bir buçuk yıl önce Kapadokya bölgesine tatile gelen 33 yaşındaki Araceli Garcia Arreola otelde görevli olan 33 yaşındaki Ramazan Kokoz ile tanıştı. Arkadaşlık kuran ikili birbirine aşık olurken internetten görüşmeye devam etti. Daha sonra ise Ramazan Kokoz Meksikalı Araceli Garcia Arreola'nın ailesi ile tanışmak üzere Meksika'ya gitti. Burada genç kızın ailesi ile de tanışan Kokoz kızları ile evlenmek istediğini söyledi.

Her iki ailenin oluruyla evlenme kararı alan genç çift Nevşehir'in Avanos ilçesinde önce kına gecesi daha sonra ise yapmış oldukları düğün ile dünya evine girdi. Meksikalı gelin Araceli Garcia Arreola ve Ramazan Kokoz çiftçi kına gecesine mehter marşı ile çıktı. Türk örf ve adetleri ile evlenen Meksikalı gelin burada oyun havaları ile oynarken kına gecesine gelen davetliler ile de halay çekti. Ardından yine Türk örf ve adetlerine göre kına yakılan Meksikalı gelin Arreola sokakta ailesi ile birlikte Meksika'ya özgü halk danslarını sergiledi.

Avanos ilçesinde gerçekleşen düğüne de yine mehter marşı ile sahneye çıkan genç çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken Meksikalı Arreloa burada düğüne gelen davetliler ile birlikte hem oynadı hem de halay çekti. Kıyılan nikahta ise 'Ramazan Kokoz ile evlenmek istiyor musun?' sorusuna İngilizce, İspanyolca ve Türkçe "Evet" cevabı veren Meksikalı gelin salona gelenler tarafından büyük alkış aldı. Genç çiftin nikahında Meksikalı gelinin Türkçe bilmemesinden dolayı da yeminli tercüman görev aldı.

Meksikalı Araceli Garcia Arreola ile dünya evine girmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Ramazan Kokoz, "Avanos'ta yaşıyorum. Çalışmış olduğum iş yerinde tanıştık ve yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Biz evlenmeye ilk gün karar verdik diyebilirim. Bölgeye turist olarak gelmişti ve tanıştık. Daha sonra Araceli Garcia Arreola kendi ülkesine döndü. Ben de yaklaşık bir ay sonra peşinden Meksika'ya gittim. Orada kararımızı aldık. Ben Meksika'ya iki defa gittim ve ilk gittiğimde babasından istedim. Biraz bizim adetlere göre değişik oldu ama sonuçta oldu" diye konuştu.

Meksikalı gelin Araceli Garcia Arreola'da, " Yaklaşık iki yıl önce annem ile birlikte Türkiye'ye tatile geldim. Ramazan ile çalıştığı otelde tanıştım. Onu çok seviyorum. Türk geleneklerini seviyorum ve Türkiye'yi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

(Coşkun Sağlamdin - Baki Şenal / İHA)