Kapadokya semalarında büyülü yolculuk

Türkiye'nin peribacaları ile ünlü ve sıcak hava balonu ile turlar düzenlenen tek turizm merkezi olan Kapadokya'da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler gökyüzünden peribacalarını izlemenin keyfini yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda, yolcular gün doğumuna havada şahit olurken, tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir'i havadan panaromik olarak görme şansını da yakalıyorlar.



"BALON DÜNYANIN EN GÜVENLİ VE EN BASİT HAVA TAŞITIDIR"

Balon görevlisi Burak Tuz, Kapadokya'ya balon turuna katılmak için dünyanın dört bir yanından turistleri misafir ediyoruz dedi. Tuz, "Üç yıldır balon pilotu olarak görev yapmaktayım. Balon turlarına ilgi ülkemizin genel turizm halinden dolayı biraz düşük. Fakat dünyanın her tarafından misafirlerimiz gelmektedir. Balon turlarımız bir ila bir buçuk saat arasında sürüyor. Dünyanın her tarafından misafirlerimiz geliyor. Asya, Avrupa olmak üzere her bölgeden Kapadokya'ya balon turlarına katılmak üzere turistler geliyor. Balon dünyanın en güvenli ve en basit hava taşıtıdır. Balon turlarının 200 ila 250 yıllık bir geçmişi vardır. Hiçbir şekilde korkulacak bir şey yoktur. Herkes gelip balon turlarına gönül rahatlığı ile binebilir" dedi.

