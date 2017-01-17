17.01.2017 11:57 Kapadokya Havalimanı 5 ay süreyle kapatılıyor

Kapadokya Havalimanı tadilat nedeniyle 5 ay süreyle kapatılıyor. Kapadokya Havalimanı tadilat nedeniyle 5 ay süreyle kapatılıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor. Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir'in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.

(Coşkun Sağlamdin / İHA)

