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Kapadokya'da turist sayısı arttı
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Kapadokya'da turist sayısı arttı

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 220 bin 972 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 220 bin 972 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da geçen yıla oranla turist sayısında artış yaşanıyor. Haziran 2016 yılında 114 bin 563 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesini bu yılın Haziran döneminde ise 220 bin 972 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Haziran ayı içerisinde en yoğun ilgiyi 82 bin 865 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Hacı Bektaş Veli Müzesi ilk sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesini 53 bin 28 turist, Kaymaklı yer altı şehrini 27 bin 544, Derinkuyu yer altı şehrini 22 bin 732 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
(Coşkun Sağlamdin / İHA)

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