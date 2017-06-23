Kapadokya'da bayram bereketi yaşanacak

Peribacaları, kayadan oyma eğlence merkezleri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya, Ramazan Bayramı'nı yüzde yüz doluluk oranı ile geçirecek.

Peribacaları, kayadan oyma eğlence merkezleri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya, Ramazan Bayramı'nı yüzde yüz doluluk oranı ile geçirecek.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Ramazan Bayramı tatilinin kısa olması nedeniyle Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla doluluk oranının yüzde 80 ila 85'e ulaştığını ifade etti. Doluluk oranının yüzde yüze ulaşacağını söyleyen Dinler, "Bu Ramazan Bayramı'nda uzun bir tatil süresi olmayacak, kısa bir tatil süresi olacak. Kapadokya gibi kültür turizmi yapan merkezler hep bu kısa tatillerden faydalanacaktır. Aynı şekilde bu Ramazan Bayramında da faydalanacağız. Bölgemizde bugün itibarıyla Ramazan Bayramının bir ve ikinci gününde yaklaşık yüzden 80 ila 85 oranında doluluğa ulaşmış vaziyette. Bayram günü geldiği zaman münferit misafirler ile birlikte yüzde yüz doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.



"HERKESİ KAPADOKYA'YA DAVET EDİYORUZ"

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Ramazan Bayramı nedeniyle henüz kararını verememiş vatandaşlara da seslenerek "Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliğini görmek için herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz" dedi. Dinler, "Şimdi Kapadokya 12 ay dört mevsim şeklinde güzel. Fakat şuan yaz mevsiminde olmamıza rağmen bahar aylarını yaşıyor gibiyiz. Bölgemiz balonlar için uygun, at binmek için uygun, otellerimiz uygun ve Kapadokya'nın tam mevsimi diyoruz. Bu yüzden herkesi Kapadokya'ya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)