Kanyonda paramotor gösterisi nefes kesti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonunda yapılan 'Falcon Fest' etkinliğinde paramotor tutkunlarının gösterisi nefes kesti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonunda yapılan "Falcon Fest" etkinliğinde paramotor tutkunlarının gösterisi nefes kesti. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapılıyor. Adrenalin tutkunları festivalde boy gösteriyor. Bu kapsamda ilk olarak sahneye paramotorcular çıktı. Paramotorcular Şahinkaya Kanyonu'nda nefes kesen bir gösteri yaptı. Kanyonda iki dağ arasından geçiş yapan paramotorcular yürekleri ağızlara getirdi. Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival renkli gösterilerle devam ediyor. (Erdi Demür/İHA)
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