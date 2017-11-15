15.11.2017 17:40 Kanseri yendi, kazada öldü: Son görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yendikten 3 yıl sonra servis aracının altında kalarak ölen 12 yaşındaki Mehmet Yağcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Gaziantep'te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yendikten 3 yıl sonra servis aracının altında kalarak ölen 12 yaşındaki Mehmet Yağcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'tin Selahhattin Eyyübi Mahallesi 1. Caddesi'nde yaşayan Ali ve Fatma Yağcı çiftinin 12 yaşındaki çocukları Mehmet Yağcı'ya doğduktan 5 ay sonra böbrek kanseri teşhisi konulmuş, yaklaşık 9 yıl süren tedavisi sürecinde hastalık nedeniyle böbreğinin biri ameliyat ile alınmıştı. Zorlu tedavi sürecinin ardından 3 yıl önce kanseri yenmeyi başaran Mehmet Yağcı, çok sevdiği okulun dönüşünde servis aracından inerken çantasını yere düşürmüş, almak için eğildiğinde ise hareket eden servis aracının altında kalmıştı. Mehmet Yağcı, Bahattin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmiş, servis sürücüsü E.D. ise gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mehmet Yağcı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Kanseri yendikten bir yıl sonra yani 2015 yılının Mayıs ayında çekilen görüntülerde, Yağcı'nın elindeki oyuncak sazı çalıp, kendisince eşlik etmesi de yer alıyor

(Mehmet Bulut/İHA)

