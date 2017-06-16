Kanser tedavisinde yeni umut

Güney Kore'de, Ulsan Üniversitesinden Lee Chang-hwan'ın başkanlığındaki ekip, rehmannia isimli bitkiden, kanserli hücreleri imha eden bir madde geliştirdi. Güney Kore Bilim ve Geleceği Planlama Bakanlığı, bu maddenin beyin kanseri tedavisine potansiyel tedavi olacağını söyledi.
Güney Kore'de, Ulsan Üniversitesinden Lee Chang-hwan'ın başkanlığındaki ekip, rehmannia isimli bitkiden, kanserli hücreleri imha eden bir madde geliştirdi. Güney Kore Bilim ve Geleceği Planlama Bakanlığı, bu maddenin beyin kanseri tedavisine potansiyel tedavi olacağını söyledi. Araştırma ekibinin başkanı Lee, bu araştırmayla tabii maddeler kullanılarak kanser hücrelerini yok edebileceğini, birçok kanser hastalığının yanı sıra kanser aşısının da geliştirilmesinin beklendiğini söyledi. Oncoimmunology dergisinin son sayısında yayınlanan araştrma, Güney Kore Bilim Bakanlığı tarafından destekleniyor. (İH)A
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