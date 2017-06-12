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Kanser hastası kadın robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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Kanser hastası kadın robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Antalya'da mide kanseri teşhisi konulan 60 yaşındaki Saliha Uygur, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Rahatsızlığı nedeniyle sadece süt ve ekmekle beslenen kadın, artık her istediğini yiyebileceğini söyledi.

Antalya'da mide kanseri teşhisi konulan 60 yaşındaki Saliha Uygur, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde robotik cerrahi ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Rahatsızlığı nedeniyle sadece süt ve ekmekle beslenen kadın, artık her istediğini yiyebileceğini söyledi.
Finike ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Saliha Uygur, 3 yıldır süren midesinde yanma ve ekşime şikayetleri nedeniyle oğlu Ramazan Uygur tarafından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (AEAH) getirildi. Ön tetkikleri yapılan Uygur, bu sürede sadece süt ve ekmekle beslenmeye başladı. Endoskopide midesinde lezyonlar tespit edilen kadına, erken evre mide kanseri teşhisi konuldu. Gastroentoroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gömceli ve Gastroentoloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Koç tarafından robotik ameliyat edilen Saliha Uygur sağlığına kavuştu.
Gastroentoroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gömceli, hastasının mide yanması, ağrı ve bulantı şikayetiyle başvurduğunu anlattı. Uygur'a yaptıkları endoskopide midede lezyonlar tespit ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Gömceli, "Patoloji sonucunda erken evre mide kanseri olduğunu tespit ettik. Hastaya ameliyat önerdik. Robotik cerrahi ile başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.

"KAMU HASTANELERİNDEN ANTALYA'DA BİR İLK"
AEAH'de uzun süredir kanser türlerine çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Gömceli, "Ama son 2.5 yıldır hastane yöneticilerinin desteği ile robotik ameliyat şansı doğdu. Saliha Uygur ise robotik olarak mide ameliyatı gerçekleştirdiğimiz ilk hastamız oldu. Antalya'da kamu hastanelerinde ilk bizim ekibimiz yaptı. Hastanı ameliyat sonrası yarası ve hastanede kalış süresi azaldı. Hastamızda hiçbir büyük yara izi yok. Hastamız neredeyse ameliyat sonrası birinci gününde taburcu olur hale geldi. Hastamızın genel durumu gayet iyi kısa süre sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu.

"YAŞAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
Salih Uygur'un ardından robotik cerrahi yöntemle hastaların ameliyat olmaya daha sıcak bakacağını ifade eden Doç. Dr. Gömceli, "Hastamızın bundan sonraki süreçte yaşam standardında bir değişiklik olmayacak" dedi.
Operasyonu Gastroentoloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Koç ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Doç.Dr. Gömceli, "Mide kanseri ülkemizde çok yaygın değil ama erken tanı şansımız düşük. 40 yaşından sonra midesi yanan ve ailesinde kanser olan kişiler doktora başvurmalıdır" ifadelerini kaydetti.

"İSTEDİĞİNİ YİYEBİLECEK"
Mide şikayetleri son bulan Saliha Uygur ise kendini iyi hissettiğini dile getirerek, "Sürekli midem ağrıyordu. Hastaneye geldik, doktorumuz ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Çok az ağrım var ama genel olarak iyiyim. Ameliyat olmadan önce bol bol süt, meyve, ekmek tüketiyordum. Şimdi inşallah her istediğimi yiyebileceğim" diye konuştu.

"SÜT VE EKMEKLE BESLENİYORDU"
Ramazan Uygur ise annesin ağrısız güzel bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu kaydetti. Annesinin son dönemde rahatsızlığının arttığını ve sadece süt ve ekmekle beslendiğini ifade eden Ramazan Uygur, "Annem artık sağlığına kavuştu, istediğini yiyebilecek" dedi.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)

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