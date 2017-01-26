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Kanser hastaları sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya
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Kanser hastaları sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya

Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, valilik tarafından misafirhane olarak tahsis edilen Elif Pansiyon'un kapatılmasıyla gidecek yerleri olmadığından mağdur oldu.

Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları, valilik tarafından misafirhane olarak tahsis edilen Elif Pansiyon'un kapatılmasıyla gidecek yerleri olmadığından mağdur oldu.
Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören 65 kanser hastası ve yakınları, valilik tarafından misafirhane olarak tahsis edilen Demetevler'deki Elif Pansiyon'da kalıyorlar. Ancak sözleşmenin bitmesiyle birlikte 31 Ocak'ta pansiyonun ücretli hale geleceği ve misafir olarak kalan hastalara kapatılacağını öğrenen hasta yakınları çaresiz kaldı. Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Çorum gibi çeşitli illerden gelen ve aralarında 8 yaşında lösemili bir çocuk ve 81 yaşında yaşlı bir kadının da bulunduğu hastalar, bu soğukta Ankara'da gidecek bir yerleri olmadığından mağdur durumda kaldı. Hasta ve hasta yakınları bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. 16 yaşındaki lösemi hastası yeğeni için Şırnak'tan gelen Azize İke, "Burası kapanırsa biz gerçekten maddi manevi çok zorlanacağız. Çünkü başka konuk evlerinde yer yok. Başka yerlere ödeyecek maddi gücümüz de yok. Eğer kapanacaksa veya ücretli olacaksa bize başka bir yer gösterilmeli, bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Şırnak'tan geliyoruz, bir gün yolda kalıyoruz. Çok uzun bir mesafe ve orada bu bölüm yok, tedavi yarım kalacak. Bize bir kapının gösterilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YAZ OLSA BAHÇEDE YATARIM"
36 yaşındaki oğlu için Bitlis'ten gelen Cemalletin Samur ise, "Bu ikinci gelişimiz, daha önce 7 ay kaldık ama durumu kötüleşince tekrar geldik ve ne kadar kalacağımız belli değil. 17-18 saatlik yoldan geldik, burada kalacak bir yerimiz veya akrabamız yok. Başka yerlere başvurduk, sıraya bile alınmadık. Ne yapmamız lazım şimdi, nereye gitmemiz lazım? Yaz olsa ben gider bahçede yatarım ama kışın nerede yatayım?" diye konuştu.

"KONUK EVLERİ DOLU"
Bolu'dan hastası için refakatçi olarak gelen Ayşe Özgüney de, "Elif Pansiyon kapatılıyor. Valiliğin 6 yıllık sözleşmesi varmış, sözleşme dolmuş ve kapatılıyor. Biz buna bir şey demiyoruz, fakat Şefkat Evleri dolu, konuk evleri dolu. 31 Ocak'tan sonra hastalarımız nereye gidecekler? Bütün hastalar mağdur durumda. Ödeme gücü olan insanlar yine burada kalabilir ama diğerleri için bir çözüm üretilmeli" şeklinde konuştu.
Meme kanseriyle mücadele eden Ayşe Kaymak da diğer hasta yakınları gibi mağduriyetlerinden bahsetti. Devlete bu hizmeti sunduğu için teşekkür eden Kaymak, ancak şuan pansiyonun kapatılmasıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini ve nereye gideceklerini bilmediğini ifade etti. 81 yaşındaki Zehra Baltalı da gidecek yeri olmadığından bu durumla ilgili çözüm bulunmasını ve yetkililerin vicdanına bıraktığını belirtti.


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