Kangal köpeği ile hayata tutundu

Sivas'ta yaşayan 32 yaşındaki Cüneyt Çaylak, 2002 yılında geçirdiği trafik kazısı sonucu felç oldu. Kaza sonrası hayata küsen Çaylak'ı hayata bağlayan ise Kangal köpeği sevgisi oldu.

Sivas'ta yaşayan 32 yaşındaki Cüneyt Çaylak, 2002 yılında geçirdiği trafik kazısı sonucu felç oldu. Kaza sonrası hayata küsen Çaylak'ı hayata bağlayan ise Kangal köpeği sevgisi oldu.

Sivas'ın dünyaca ünlü Anadolu Aslanı olarak nitelendirilen Kangal köpeği insanlara dost olmaya devam ediyor. Kangal ilçesinde yaşayan Cüneyt Çaylak 15 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası yüzde 90 felç olan ve yürüyemeyen Çaylak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hayata küsen Çaylak Kangal köpeğinin sevgisi ve dostluğuyla hayata tutundu. İki yıldır fizik tedavi gören Çaylak'a Kangal köpeği hem dost hem de arkadaş oldu. Gününün çoğunu Kangal köpekleriyle geçiren Çaylak onların bakımlarıyla da büyük bir özveriyle ilgileniyor.



"HAYATIMI KANGAL KÖPEKLERİNE ADADIM"

Felç olduktan sonra hayatını Kangal köpeklerini adadığını söyleyen Çaylak, 'O günden beri kendimi kangallara adadım. Burada kendime kurduğum Kangal çiftliğinde arkadaşım ile birlikte, kangallarımızla beraber huzurlu mutlu bir şekilde hayat geçiriyoruz. Şehrin vermiş olduğu sıkıntıyı stresi burada kangallarımız ile beraber atıyoruz.Benim bütün hayatım kangal köpeklerim.Beni hayata bağlayan kangallarım oldu.Kangal köpeklerim ile birlikte hayata geçtim,yani bütün faaliyetlerim bunlarla oluyor. Tedavim devam ediyor,yılda 2 sefer başka şehirlerde tedavi almaya çalışıyorum. Sabah erkenden kangal köpeklerimin yanına geliyorum, bunların karınlarını doyuruyorum, sularını veriyorum. Onlarla oynuyorum yavrularını seviyorum. Akülü sandalyem var,köpeğimi alıyorum çıkarıp dağda geziyorum. Bazen bana yardımcı oluyorlar.Beni benimsedikleri zaman,ufacık bir yavru iken benimle beraber büyüyor.Beni dışarıdan olumsuz bir tehlikelere karşı koruyor,kimseyi yanıma yakınlaştırmıyor.Gerçek bir dost olur bana'dedi.

