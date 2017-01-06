06.01.2017 22:25 Kandil'e hava harekatı: 11 hedef yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil'e yapılan hava harekatı sonucunda 11 hedefin imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil'e yapılan hava harekatı sonucunda 11 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak 2017 tarihinde 18.58 ile 19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi.

Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

(Musa Erdoğan /İHA)

