13.01.2017 12:00 Kandil'de 11 terörist öldürüldü

Türk Hava Kuvvetleri tarafından 6 Ocak'ta Kandil'e yapılan hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 6 Ocak'ta Kandil'e yapılan hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından 6 Ocak'ta Kuzey Irak Kandil bölgesine hava harekatı yapılmıştı. Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların ateş altına alındığı harekat sonrasında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

(Derya Yetim / İHA)

