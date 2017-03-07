Kanarya seriye iyi başladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Perfumerias Avenida'yı konuk etti. İspanya temsilcisini 78-68 yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Perfumerias Avenida'yı konuk etti. İspanya temsilcisini 78-68 yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti.
KÜNYE Salon: Metro Enerji Hakemler: Jasmina Juras xx, Andrada Csender xx, Luka Kardum xx Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 6, Quigley xx 7, Parker xxx 23, Gruda xx 13, Verameyenka x 9, Lavender xx 14, Pelin Bilgiç xx 4, Ayşe Cora xx 2, Tuğçe Canıtez xx Başantrenör: George Dikeoulakos Perfumerias Avenida: Dominguez xx 7, Gil xx 2, Elonu xx 8, Givens xxx 11, De Souza xx 10, Milovanovic xxx 27, Marginean xx 3, Quevedo x Başantrenör: Miguel Angel Ortega 1. Periyot: 18-14 (Fenerbahçe lehine) Devre: 36-31 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 60-52 (Fenerbahçe lehine)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.