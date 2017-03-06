Kanala uçan motosikletli hayatını kaybetti

Düzce'nin Çilimli ilçesinde motosikleti ile su kanalına uçan sürücü hayatını kaybetti.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde motosikleti ile su kanalına uçan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Çilimli ilçesi Mahirağa Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Dağ (40) idaresindeki motosiklet, sürücünün bir anlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün düştüğü yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Osman Çatana /İHA)