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Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
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Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç

Kanadalı çokuluslu IAG şirketinin PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağışladığı 4x4 zırhlı araçlar, örgüt üyelerinin yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Terör örğütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yeni zırhlı personel taşıyıcı araç verildi.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Kanada'da kurulan şu anda dünyanın 8 ülkesinde çok uluslu olarak faaliyet gösteren IAG (International Armored Group) adlı şirkete ait olan zırhlı araçların YPG'ye verildiği örgüt mensuplarının yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıktı. YPG'ye kaç adet zırhlı araç verildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

TAM TECHİZATLI 10 KİŞİYİ TAŞIYOR

IAG Guardian APC olarak tanıtılan taşıyıcı, 4×4 yüksek korumalı bir zırhlı araç. Çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçta tam teçhizatlı 10 askeri personel taşınabiliyor. IAG Guardian'ın 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar, VHF ve HF iletişim sistemleri bulunuyor.

BM DE AYNI ZIRHLIYI KULLANIYOR

Yüksek balistik ve patlama direncine sahip IAG Guardian'ın zemini, kara mayınları ve EYP'lere karşı koruması için özel olarak tasarlandı. Blast (patlama) etkisini azaltan zırh ve koltuk sistemine sahip araç YPG militanları tarafından kullanılmaya başladı. B6 ve B7 koruma seviyeli zırha sahip olan araçları ABD Ordusu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Malezya gibi ülkeler ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliklerinde askeri amaçlı kullanıyor.

BURSA'DA OFİSİ VAR

Bazı markaların şasisi üzerine araçlar imal edip, bazı markalarında 4×4, kamyon ve otomobillerini zırhlandıran IAG, 21 yıl önce Kanada'da kuruldu. IAG'nin Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Bulgaristan, Pakistan ve Türkiye'de üretim tesisleri ve satış ofisleri var. Şirketin Türkiye'deki üretim tesisleri Bursa'da bulunuyor. Şirketin ürettiği zırhlı araçlar NATO ülkelerinin bir çoğunda kullanıyor.


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