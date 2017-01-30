Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Kanada'da bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kanada'da bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan camiye yatsı namazı esnasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının yaklaşık 40 kişinin yatsı namazı için camide bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtildi. Kanada polisi, Quebec City İslam Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polis, saldırıyla bağlantısı olabileceği ifade edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını dile getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıyı "Müslümanlara yönelik terör saldırısı" olarak tanımladı. "Bir ibadet merkezinde Müslümanlara yönelik saldırıyı kınıyoruz" diyen Kanadalı Başbakan, açıklamasında "Kanadalılar adına, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye dileklerimizi iletiyorum ve yaralılara da en kısa sürede eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Yetkililer, soruşturmayı sürdürürken böylesine anlamsız saldırıyı görmek yürek parçalıyor. Farklılığımız güçlülüğümüzdür ve dini hoşgörü Kanadalıların baş tacı ettiği değerlerdir" ifadelerine yer verdi.

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bunun bir "terör saldırısı" olduğunu ifade ederek, Quebec halkına Müslümanlarla dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Aynı camiye geçtiğimiz Ramazan ayında da domuz kafası bırakılmıştı.

