Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu

Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde bin 500'den fazla kişi Trump karşıtı protesto düzenledi.

Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde bin 500'den fazla kişi Trump karşıtı protesto düzenledi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve İran gibi Müslüman ülkelere vize kısıtlaması getirme kararına karşı ABD'nin çeşitli noktalarının yanı sıra bazı ülkelerde de protesto gösterileri düzenlendi. Bu ülkelerden biri de komşu Kanada oldu.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan ve sayıları bin 500'ü bulan protestocular, Trump'ın kararının İslamofobi oluşturduğunu, ayrımcılığa, ırkçılığa karşı olduklarını belirtti. Burada yaşayan herkesin farklı ırk ve dilde olduğunu, bu yasakların onur ve gurur kırıcı olduğunu belirten göstericiler, "Müslümanların yanındayız", "Yasak yok, duvar yok" , "Suriyeli arkadaşım beni daha güçlü yapıyor" sloganları atarak pankart taşıdı.

