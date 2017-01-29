Kanada Başbakanından mültecilere çağrı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacılara seslenerek, 'Kanada'ya gelebilirsiniz' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacılara seslenerek, "Kanada'ya gelebilirsiniz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen yasağının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sığınmacılara seslenerek Kanada'ya gelebileceklerini söyledi. Trudeau, sosyal medya hesabında 2015 yılının Aralık ayında Toronto Havalimanı'nda karşıladığı Suriyeli bir kızla çekilen fotoğrafını yayınlayarak, "Kanadalılar, dini ne olursa olsun zulümden, terör ve savaştan kaçanları memnuniyetle karşılar. Çeşitlilik gücümüzdür. Kanada'ya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
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