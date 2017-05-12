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Kan vermek için kuyruk oldular
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Kan vermek için kuyruk oldular

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında yüzlerce kişi sıraya girip kan verdi. Okul Müdürü Yaşar Ciğer kampanyada 454 ünite kan toplayarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasında Türkiye rekoru kırdıklarını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında yüzlerce kişi sıraya girip kan verdi. Okul Müdürü Yaşar Ciğer kampanyada 454 ünite kan toplayarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasında Türkiye rekoru kırdıklarını söyledi.
Kdz. Ereğli ilçesi Erdemir İlkokulu tarafından Kızılay Zonguldak Kan Merkezi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nin tüm personelinin görev yaptığı kan bağışı kampanyasında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar uzun süre kan verme kuyruğunda bekledi. Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer yoğun katılım ile gerçekleşen kan bağışı kampanyasında 454 kişinin bağışta bulunduğunu belirterek, milli eğitim okulları arasında Türkiye rekoru kırdıklarını söyledi. Ciğer gazetecilere yaptığı açıklamada "2010 yılında başlattığımız kan bağışı kampanyasının bu gün 10.'sunu gerçekleştiriyoruz. Bu kan bağışı etkinliklerini Kızılay ile her yıl düzenli olarak yapıyoruz. 2010 yılındaki ilk kampanyada 42 ünite ile başlamıştık. Bu yıl Türkiye rekorunu kırma hedefimiz var. Geçen yılda 282 ünite kan ile Türkiye rekorunu biz kırmıştık. Avrupa Birliği projesi kapsamında 250 okul arasında Erdemir İlkokulu birinci olmuştu. Bu yılki hedefimiz ise 400 ünitenin üzerinde kan bağışı hedefimiz var. Kan bildiğiniz gibi insan hayatı için en önemli iki sıvıdan bir tanesidir. Biz hafta içerisinde öğretmenlerimiz, velilerimiz, kantincilerimiz, servisçilerimiz ve çalışanlarımızla bu haftayı kanın önemini anlatmaya ayırdık. Çocuklarımızla birlikte resim, şiir ve sloganlar hazırlayarak bu haftayı etkinliklerle geçirdik. Bu gün burada Kızılay ekibi çalışmaktan yoruldu. Öyle ki bu gün toplanacak kan miktarı devlet hastanemizin 3 aylık kan ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi tüm personeli ile aktif hizmet veriyor. 14 personel 12 sedye ile kan alıyor" dedi.
Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Yusuf Oktay ise duyarlılıklarından dolayı Erdemir İlkokulu Müdürü Yaşar Ciğer ve ekibine, Kızılay Kan Merkezi çalışanları ve kan vermeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. Oktay, Erdemir İlkokulu'nun her yıl kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini ifade etti.
Kan bağışı kampanyasına katılan İş adamı Tahsin Tanyıldız ise uzun süre beklemelerine rağmen, kampanyaya destek vermek için geldiğini söyledi.
(Vedat Kılıç/İHA)

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