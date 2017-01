08.01.2017 09:45 Kan stoklarında kırmızı alarm

Hastanelerin her gün Kızılay'dan kan talebinde bulunduğunu vurgulayan Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, kan stokların yeniden artması için vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.



Türkiye genelinde soğuk havanın etkili olduğunu kaydeden Nardal, "Soğuk hava nedeniyle trafik aksıyor, ulaşım aksıyor. Bu arada bizim kan bağışı da azaldı. Neredeyse alarm seviyesine indi. Bu da güncel olayları etkiliyor. Terör olayları, cinayet, trafik kazaları, ameliyatlar, kan bekleyen hastalar nedeniyle kan ihtiyacı oldukça yüksek seviyelere çıktı. Hastanelerin taleplerine de bölgemiz cevap vermekte sıkıntı çekiyor. Çünkü stoklar kırmızı alarm seviyesine indi. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da çok acil bir durum oluyor. Böyle olunca acil kan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Onun için alarm seviyesindeki stoklar bekletilmesi gerekir. Ama biz bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Hastanelere, acil kan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için. Bundan dolayı vatandaşlarımız kimlikleriyle gelip kan bağışında bulunsunlar." dedi.



Manisa olarak genel merkez tarafından belirlenen yıllık hedefleri yer yıl geçtiklerini kaydeden Nardal, "2016 yılında da genel merkezimin verdiği hedefi geçtik. Genel merkezimiz 59 bin 850 hedef belirledi. Biz 61 bin 718 ünite kan bağışı elde ettik. Hedefi her sene geçiyoruz ama bunu sadece Manisa için değil, Türkiye için düşünmemiz gerekiyor. Bizim aldığımız kanlar İzmir'e bölgeye gider. Oradan hem Manisa'nın hastanelerine, hem İzmir'in hastanelerine hem de gerektiğinde Türkiye'ye dağıtımı yapılır" diye konuştu.