Kamyonun devirdiği ağaç canından edecekti

Manisa'da seyir halindeki bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında duran bir ağaca çarparak devirdi. Devrilen ağaç o sırada yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

Manisa'da seyir halindeki bir kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında duran bir ağaca çarparak devirdi. Devrilen ağaç o sırada yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı'nın Hacırahmanlı Mahallesinde 45 ZC 6989 plakalı kamyonun şoförü A.A. bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol boyunca sıralanmış ağaçlardan birine çarptı ve ağacın kökünden sökülerek yıkılmasına neden oldu. Yıkılan ağaç, olay anında kaldırımda bulunan D.Y.'ın üzerine devrildi. Ağacın üzerine yıkılması sonucunda yaralanan D.Y., 112 acil servis ekipleri tarafından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Adem Şahin /İHA)