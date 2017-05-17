Kamyonun çarptığı adam böyle uçtu

Bursa'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı. Şahıs metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa kamyon çarptı. Şahıs metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Nilüfer ilçesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki vatandaş trafiğin durduğu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritten koşarak geçen vatandaş sol şeritten gelen kamyonu göremedi. Hızla gelen kamyonun çarptığı adam, çarpmanın etkisiyle birlikte 5 metre uçarak asfalta düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun çarptığı vatandaş uçarak yere düşüyor. Vatandaşlar yaralanan vatandaşın başında toplanarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazaya şahit olan esnaf, "Dikkatsiz vatandaşa karşıya geçerken kamyon çarptı. Biz de hemen koşarak yardım ettik. Yaralanan vatandaşın durumu çok kötüydü. Bu yolda sürekli kaza oluyor, bu yola acil önlem alınmalı" dedi.

(Burak Türker/İHA)