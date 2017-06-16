Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı.

Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada yolda seyreden bir kamyon çocuğa çarpıyor. Büyük panik yaşayan kamyon şoförü çocuğu aracın altından çıkarırken, şanslı çocuk hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

