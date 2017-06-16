Kamyonun altından burnu bile kanamadan çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada yolda seyreden bir kamyon çocuğa çarpıyor. Büyük panik yaşayan kamyon şoförü çocuğu aracın altından çıkarırken, şanslı çocuk hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.