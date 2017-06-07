Kamyonette can pazarı

Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas -Erzincan Karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Taha Vural idaresindeki 58 BD 506 plakalı kamyonet ile Abdulkadir Kılavuz (44) idaresindeki 06 FS 2922 plakalı kamyonet bulvarda çarpıştı. Kaza sonrası Vural idaresindeki kamyonet tarlaya savrulurken sürücü kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Vural'ı itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan kamyonet sürücüleri Vural ve Kılavuz sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Onur Erden - Aydemir Kadıoğlu /İHA)