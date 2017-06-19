Kamyonetler çarpıştı: 4 ölü, 13 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Düzova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Alkan (35) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 47 IB 588 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve yine tarım işçilerini taşıyan Yusuf Akpınar (44) yönetimindeki 35 HB 3927 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, kamyonetlerin kasalarında bulunan tarım işçileri savrulurken, ilk belirlemelere göre, Hatice Acar (14), Sultane Aktekin (40), Aliye Acar (60) ve Gazale Aktekin (40) olay yerinde hayatını kaybetti, Kevser (10), Esra (8), Emine (73), Şehmus (11), Selman (12), Yusuf (51), Ömer (11), Şükriye (35) Gurbet (12) ve Fatime Akpınar (14), Mustafa Yeşilmen (13), Şükriye Aktekin (32) ve Mehmet Akan (35) yaralandı. Yaralılar, bölgeye çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

