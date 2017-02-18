Kamyonetin atlında kalmaktan son anda kurtuldular

İşçiler kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
İşçiler kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, bir kamyonetin giriş ücretini ödemek için durduğu görülüyor. Bu sırada arkadan gelen otomobil, büyük bir hızla kamyonete çarpıyor. Olay yerinde bulunan 3 kişi ve kabindeki görevli kazadan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
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