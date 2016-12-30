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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 yaralı

TEM otoyolu Gültepe Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

TEM otoyolu Gültepe Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece 23.30 sıralarında TEM otoyolu Gültepe Mevkiinde meydana geldi. 34 EH 2454 plakalı kamyonet ile İstanbul istikametine gitmekte olan Yasin P. , sağ şeritte ilerleyen İbrahim A. idaresindeki 06 DIB 02 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kamyonetin sürücü kabini hurdaya dönerken, Yasin P. içinden yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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