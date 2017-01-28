Kontrolden çıkan kamyonet otobüsün içine girdi. Dehşete düşüren kaza Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. New York'ta kontrolden çıkan bir kamyonet, içinde yolcuların bulunduğu otobüsü adeta delerek içine girdi. Kaza sonrası otobüste can pazarı yaşanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
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